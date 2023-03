Urmas Paet eurovoliniku ametikohast: miks mitte?

Pühapäeval eetris olnud Kuku raadio saates «Välismääraja» küsis saatejuht Neeme Raud Urmas Paeti (RE) käest, kas tugev valimistulemus paneb tal mõtted liikuma selle suunas, et Euroopa Parlamendist tagasi tulla.



Paet sõnas, et on olnud Euroopa Parlamendi liige varsti juba üheksa aastat. Enne seda oli ta üheksa ja pool aastat välisminister. «Kui võtta seda paralleeli, siis võibolla tõesti üks tsükkel hakkab millalgi täis saama. Mul endal ei oleks midagi selle vastu, et panustada täitevpoliitikasse või täitevvõimu kas Euroopa Liidu kontekstis või võibolla ka Eesti kontekstis,» ütles Paet.



Saatejuhi täpsustavale küsimusele vastates lisas Paet, et Euroopa Komisjoni töö on praeguses Euroopa- ja maailmapoliitika kontekstis väga oluline. «Miks mitte, mul oleks huvi ka Euroopa Komisjoni tasandil töötada, kui peaks selline võimalus tekkima,» ütles ta.



Praegu on Eesti poolt Euroopa Komisjonis Kadri Simson, kes on seal energeetikavolinik. Tema ametiaeg lõpeb 2024. aasta sügisel. Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu täidesaatev organin, mille igapäevane töö on Euroopa Liidu poliitika elluviimine ja Euroopa Liidu rahaliste vahendite haldamine.