Kesised toetused panevad mahetootjaid mõlgutama loobumismõtteid

Raimond Pihlap, kes kasvatab üle Eesti, Lääne-Virumaast Valgamaani, kahel tuhandel hektaril maheteravilja, on ametivendadelt kuulnud, et mitmed neist, kes on seni saanud saaki ilma, et kasutaksid selle turgutamiseks kunstväetisi ja muud keemiat, kavatsevad mahetootmisest loobuda.