Põhja-Korea teatas kahe strateegilise tiibraketi tulistamisest

Lõuna-Korea sõjavägi teatas juba varem, et tuvastas ühe veel täpsustamata tüüpi raketi väljalennu.

Põhja-Korea riigimeedia teatas päev varem, et Pyongyang on otsustanud võtta kasutusele «olulisi praktilisi» sõjaheidutusmeetmeid.

Teates öeldakse, et sammu eesmärk on «tulla toime praeguse olukorraga, kus USA ja Lõuna-Korea sõjalised provokatsioonid on jõudmas punase jooneni», kuid meetmete sisu ei täpsustatud.