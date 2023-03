Lauri Mälksoo arutab Narva elanikega tänavanimede muutmist

Narva linnapea Katri Raigi sõnul on volikogu liikmed korduvalt rõhutanud, et enne tänavanimede muutmise otsustamist on vaja saada ekspertiis Tartu Ülikooli teadlastelt. «Loodan, et kohtumine akadeemik Lauri Mälksooga, kes on ka Tartu Ülikooli professor, annab oodatud vastused,» ütles Raik.