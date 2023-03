STATISTIKA ⟩ Eestis kõneldakse 243 emakeelt

Statistikaameti analüütiku Henry Lassi sõnul ei ole eesti keelt emakeelena kõnelejate osa rahvastikust kasvanud, kuid alates 2000. aastast on oluliselt suurenenud Eestis räägitavate emakeelte arv.

«Kui 2000. aasta rahvaloendusel loendati eri emakeeli kokku 109, siis kümmekond aastat hiljem ehk 2011. aastal oli neid 157 ja 2021. aasta loendusel lausa 243,» ütles Lass. Ta lisas, et suurima kõnelejate hulgaga lisandunud keeled on näiteks iraani keeled (62), Nigeri-Kordofani keeled (20), sindhi keel (19) ja mandari keel (15).

Maailmas enim räägitud keelteks on inglise, hiina, hindi, hispaania ja prantsuse keel. Rahvaloenduse andmetel räägib Eesti elanikest emakeelena inglise keelt 3879, hiina keelt 419, hindi keelt 630, hispaania keelt 1378 ja prantsuse keelt 1424 inimest.

«Vanimad keeled, mida Eestis elavad inimesed emakeelena räägivad, on aga egiptuse, heebrea ja tamili keel. Egiptuse keelt räägib emakeelena 21 inimest, 79 inimese emakeel on heebrea keel, tamili keelt räägib emakeelena 124 inimest,» lisas Lass.

Seekordsel rahvaloendusel oli võimalik märkida kaks emakeelt. Ilmnes, et Eestis on kahe emakeelega inimesi kokku 30 710 ehk ligikaudu kaks protsenti elanikkonnast. «Kõige enam oli inimesi, kes märkisid enda kaheks emakeeleks eesti ja vene keele – 18 160. Teise levinuima kahe emakeele kombinatsiooni, milles üks on eesti ja teine inglise keel, märkis emakeelena 1220 inimest,» rääkis Lass.