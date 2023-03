Eesti räppar Kiraz, kodanikunimega Kirill Makarkin, salvestas poliitilise sisuga laulu «Stagnatsioon». Videoklipis laulab ta Riigikogu ees platsil sellest, et riigis on «prostituudid tüüri juures» ja ta on neid kõiki **nud. Makarkinilt saavad pähe teatud poliitikud Reformierakonnast ja Isamaa erakonnast, keda «kõik vihkavad ja naeratuste saatel matavad». Rus.Postimees uuris Keskerakonda kuuluvalt muusikult, mis oli tema eesmärk ja milliseid mõtteid ta teksti kirja pani.