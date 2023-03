Keeleinstituut väldib toimetajaid ja möllab ikka omasoodu

Keeletoimetajatele ja emakeeleõpetajatele on instituudi juhi varasematest väljaütlemistest kõlama jäänud, et kui inimesed kirjareeglitest lahti ei lase, tuleb need lihtsalt kaotada. Seda on nimetatud ka keele vabakslaskmiseks, mida EKI ise agaralt eitab.