Ringkonnakohus: Poolamets ei käitunud Jaadlat korruptandiks nimetades õigusvastaselt

Tartu ringkonnakohus leidis, et Anti Poolamets (EKRE) ei käitunud õigusvastaselt, kui mainis peaaegu kaks aastat tagasi sotsiaalmeediapostituses, et Andres Jaadla (KE) on kunagi ammu korruptsioonikuriteos süüdi mõistetud. Ringkonnakohtu otsus pole jõustunud ja see on riigikohtusse edasi kaevatud.