Kanadas sõitis veomasin otsa jalakäijatele

Quebeci politsei pressiesindaja Helene St. Pierre ütles uudisteagentuurile AFP, et sündmuskohal peeti kinni 38-aastane mees.

«Juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks töötavad õnnetuste rekonstrueerimise eksperdid. Kõik viitab sellele, et tegemist on eraldiseisva juhtumiga. Piirkonnas enam ohtu pole ja kahtlustatavaid on ainult üks,» lisas politsei eestkõneleja.