Riigikohus: 11 kilomeetri kaugusel asuv tuulepark ei riku Saaremaa keskerakondlaste juhi õigusi

Riigikohtu halduskolleegium nõustus täna kaebuse läbi vaatamata jätmisega, aga seda mõnevõrra erinevatel põhjustel. Nimelt leidis kohus, et põhimõtteliselt on nii maaomanikel, keskkonnaühendustel kui ka näiteks kohalikel elanikel võimalik üleriigilisi planeeringuid vaidlustada, sest nendega seatakse riigi edasistele valikutele kindlad raamid ja hiljem võib olla kaebajatel väga raske oma õiguste eest seista.

Riigikohus on varem tunnistanud ümbruskonna elanike kaebeõigust, kui tuulikud on jäänud elamutest umbes kilomeetri kaugusele.

Kolleegium selgitas, et riik on seadnud eesmärgiks ja võtnud endale ka kohustuse edendada taastuvenergia kasutamist. Kuna tuuleenergia arendamine saab toimuda ainult teemaplaneeringus määratud merealadel, siis on seal tuuleparkide rajamine võrreldes muude huvidega nüüd esikohal.

Samas võivad kohtule kaebuse esitada ikkagi ainult need, kelle õigusi planeering kahjustab. Riigikohus leidis, et praegusel juhul kaebaja õiguste rikkumisest rääkida ei saa, sest lähim arendusala asub tema elukohast rohkem kui 11 kilomeetri kaugusel. Riigikohus on varem tunnistanud ümbruskonna elanike kaebeõigust, kui tuulikud on jäänud elamutest umbes kilomeetri kaugusele.