«TÄISTUND» ⟩ Kas Eesti on agressorriigi kodanikele salaukseks Euroopasse?

Püssis võtab meid 133 korteriga maja õuel vastu korteriühistu esimees Ülo Tuur. Tal on kaasas suur võtmekimp ning ta viib meid ühest Vene kodaniku poolt ostetud korterist teise. Iga kümnes korter selles majas kuulub Vene kodanikule piiri tagant. Esimese korteri uks pole isegi lukustatud. «See on lahti juba eelmisest omanikust alates,» ütleb Tuur, kui astume kolmetoalisesse korterisse. Korteris pole ühtegi mööblieset, tapeet ripub lahtiselt seintel, pole köögimööblit ega WC-pottigi. «See WC-poti puudumine on siin kõige väiksem mure,» muigab Tuur. «Siin peaks elama üks Vene kodanik, aga me pole teda kunagi näinud. Ta pole siin kahjuks päevagi elanud. Ma sügavalt kahtlen, kas ta seda korterit kunagi ise on näinud,» ütleb Tuur.