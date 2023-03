President Karis Gruusia riigipeale: Eesti toetab Gruusiat Euroopa-teel

«Grusiinid on valinud oma tee ja see tee viib Euroopasse. Eesti toetab Gruusiat sellel teel,» kinnitas Eesti riigipea Gruusia presidendile.

President Karis pidas oluliseks, et Gruusia jätkab tööd Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuseks vajaliku 12 prioriteedi täitmiseks, mille Euroopa Komisjon on Tbilisile esitanud. «Pühendumine reformidele, mis seisavad õigusriigi põhimõtete ja inimväärikuse eest on seejuures võtmetähtsusega,» ütles Eesti riigipea.

«Gruusia rahvas on näidanud tugevat soovi kuuluda Euroopa Liitu. On hea, kui riigis on tugev kodanikuühiskond, kes ütleb selgelt välja enamuse tahte. Ja teisalt on dialoogiks vajalik võimude oskus kodanikuühiskonda kuulda ja kuulata,» lisas Eesti riigipea.