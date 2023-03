Kadriorus loeti emakeelepäeval päikeseloojanguni

Presidendi kultuurinõunik Rasmus Puur märkis, et mullu, kui riigipea emakeelepäeva lugemisaktsiooni ellu kutsus, ei teadnud keegi, kuidas see välja kukub. Päev osutus aga väga toredaks, pakkudes mõtlemisainet veel mõneks ajaks. «Seetõttu otsustas vabariigi president ka sel aastal 14. märtsil Kadriorus presidendi kantselei ees kokku kutsuda lugemisaktsiooni, et kuulata meie emakeelt. Ja seda sõltumata ilmast,» lausus Puur.