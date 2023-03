Vanasadama trammitee ehituse ajaks lähevad trammijuhid kollektiivpuhkusele

«Katkestused puudutavad kõiki suundi, sest me korrigeerime korraga nii liine kui taristut,» ütles Falten. «Kannatame need mõned kuud ära, kus on ebamugav, ja vaatame pikka perspektiivi.» Ta lisas, et toimima jäävad nii bussid kui trollid. Mingeid ümberistumisi kindlasti lisandub ja osa peatusi tuleb ümber tõsta.