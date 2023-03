Stolitsa endine peatoimetaja kogub e-valimiste vastu allkirju

«Pakume riigikogule mehhanismi, kuidas kaotada valimiste süsteemist e-hääletamise võimalus, sest see ei vasta demokraatliku riigi põhimõtetele (puudub läbipaistuvus ja kontroll erinevate manipulatsioonide ja sekkumiste üle). Oluline on see, et e-valimised ei vasta põhiseadusele,» öeldakse petitsioonis.