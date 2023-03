FOTOD JA VIDEO ⟩ Tallinna Lennusadama juures läksid põhja nii laev kui haagissuvila

«Laev on läinud põhja ning on diislireostus,» ütles ameti pressiesindaja ja lisas, et vees on enam kui kümne ruutmeetri suurune reostuseloik. «Päästeamet on paigaldanud poomid ja meie jaoks on tänaseks sündmus lõppenud.»

Õnnetus juhtus pressiesindaja sõnul öösel, kuid täpne kellaaeg teada ei ole ning ühtegi kannatanut pressiesindaja sõnul ei olnud. Õnnetuse täpsemad asjaolud selguvad uurimise käigus.

Lennusadama jahisadama kapteni Lauri Väinsalu sõnul oli väikelaeva peal ka haagissuvila, kuid seda, miks alus koos haagissuvilaga uppus, ei ole veel teada.

Uppunud laeva ja haagissuvila ümber askeldavad töömehed rääkisid, et plaan on ajada köied laeva alt läbi, tõsta see poolenisti veest välja ja asuda siis alust veest tühjaks pumpama.

Mootorlaev Vilma. Foto: Lennusadama jahisadam

Postimehele teadaolevalt läks põhja terasest mitmetalituslik mootorlaev Vilma, mis on 15 meetrit pikk, 4 meetrit lai ja süviseks on 1,42 meetrit. «Kütusetankide maht on 2 korda 1000 liitrit ja magevett võtab peale 150 liitrit. Laevas on olemas WC, soojaveeboiler, hüdrofoor, elektrilised kuivenduspumbad, avariikäsipump, GPS, kajalood, VHF raadio, radar. Kandejõuks 8800 kilogrammi. Meeskonnas on 2 ja reisijaid võtab peale 6 inimest,» seisab Lennusadama jahisadama ühismeedias.

«Venemaal Sovetskis 1968. aastal valmistatud kalapüügilaev. Oli kasutusel uurimislaevana. TÜ Eesti Mereinstituut ostis laeva 2004. aastal ASilt Pärnu Sadam, kes oli kasutanud laeva pukserina. 2004–2005 renoveeriti laeva ASis Pärnu Laevatehas. 2005 paigaldati uus peamasin koos reduktoriga. Laev osteti Pärnu merepääste seltsilt.»