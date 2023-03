FOTOD ⟩ Tallinna Lennusadama juures läksid põhja nii laev kui haagissuvila

«Laev on läinud põhja ning on diislireostus,» ütles ameti pressiesindaja. Kõik asjaolud on päästeameti teatel veel selgitamisel.

Postimehele teadaolevalt läks põhja terasest mitmetalituslik mootorlaev Vilma, mis on 15 meetrit pikk, 4 meetrit lai ja süviseks on 1,42 meetrit. «Kütusetankide maht on 2 korda 1000 liitrit ja magevett võtab peale 150 liitrit. Laevas on olemas WC, soojaveeboiler, hüdrofoor, elektrilised kuivenduspumbad, avariikäsipump, GPS, kajalood, VHF raadio, radar. Kandejõuks 8800 kilogrammi. Meeskonnas on 2 ja reisijaid võtab peale 6 inimest,» seisab Lennusadama jahisadama ühismeedias.