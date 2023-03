Katri Raik: ei saa olla nii, et suhtlus valitsusega käib ühe inimese kaudu

Raigi sõnul on tema põhiline küsimus valitsuskoalitsioonile: milles seisneb esindaja töö põhiline sisu. «Kas ta on PR-naine/mees, kes räägib Eesti riigist Narva elanikele, kohtub töökollektiividega, lasteaedadega ja käsitööseltsidega?» küsis Raik. «Kindlasti peab kohalik omavalitsus suhtlema riigiga otse, ei saa olla nii, et suhtlus käib ühe inimese kaudu. Tema funktsioon peab täiesti selge olema, ja retoorika ei saa algusest peale olla selline, et tegu ongi eriesindajaga. 90ndate alguses oli siin valitsuse eriesindaja, siis oli kohapeal referendum ja varitses oht, et tekib autonoomne piirkond. Ma ei tea mitte ühtegi narvakat, kes ei tahaks olla Eestis. Ei tohi võrrelda tänapäeva 90ndatega!» rääkis Narva linnapea.