Kõrgemaid riigiteenistujaid ootab ees priske palgatõus

Palkade muutmise indeksi arvutab märtsi keskpaigaks välja rahandusministeerium. Eile avaldaski ministeerium, et tänavu on indeksi väärtus on 1,139. Sellega korrutatakse läbi kõrgeimate riigiteenijate indekseeritud kõrgeim palgamäär ehk palk, mida neli kõrgeimat riigiteenistujat on alates 1. aprillist 2022 saanud.