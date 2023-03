ANALÜÜS ⟩ Keskkonnaametnike keerutamine tõi kaasa hiiglasliku üleraie

«Miks on keskkonnaministeerium lubanud ametnikel sedavõrd röögatult hämada ja ise sellele veel hoogu juurde andnud?» küsis hindamise juurde eksperdiks kutsutud metsamajandamise praktik Rainer Kuuba. «Nii ministeeriumil kui keskkonnaagentuuril on andmebaasid ja teadmised olemas, ei saa öelda, et see on kogemata või eksitusest. Tegu on sihikindla tegevusega, mille tagajärjel on tekkinud avalikkusel, valitsusel ja Euroopa Liidu keskkonnaametnikel mastaapne väärettekujutus, nagu raiutaks Eestis vähem, kui raieks sobivat metsa juurde kasvab.»