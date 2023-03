Liibüas on kadunud umbes 2,5 tonni looduslikku uraani

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juht Rafael Grossi ütles organisatsiooni liikmesriikidele, et inspektorid avastasid teisipäeval, et «Liibüa deklareeritud asukohas ei olnud kümmet mahutit, mis pidid seal olema».

IAEA kinnitas avalduses, et uurib välja miks on tuumamaterjal objektilt ära viidud ja kus see praegu asub.