Kehtna abivallavanem tabati maasturi roolist raskes joobes

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Helen Kiviloo kinnitas, et 1. märtsil tabati Raplamaal Toyota maasturi roolist joobes abivallavanem ning et algatatud kriminaalmenetlus lõpetati oportuniteediga ja Vellestele antud kohustustega. Prokurör selgitas, et selline praktika on senise kogemuse järgi osutunud esmakordselt tabatute suhtes edukaks.