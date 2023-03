Kersti Kaljulaid pälvis Saksamaa Liitvabariigi kõrgeima teenetemärgi

«Imetlen väga eestlaste suurt vabadusearmastust, nende kirge Euroopa suhtes. Olen tänulik nende leppimise eest minu riigi ja meie, sakslastega, ning selle eest, et panustame juba pikka aega üheskoos paremasse Euroopasse. Tänu teie tööle ja pühendumisele on Eesti ja Saksamaa, ettevõtete, ülikoolide ja ka meie riikide kultuuriasutuste vaheline suhtlus muutunud palju intensiivsemaks,» märkis Steinmeier.

«Töötasite oma ametiajal väsimatult selle nimel, et meie riigid veelgi lähedasemaks saaksid. Just tänu teie tööle ja pühendumusele on vahetus Eesti ja Saksamaa, meie kahe riigi ettevõtete, ülikoolide ja ka kultuuriasutuste vahel muutunud palju intensiivsemaks,» ütles Steinmeier Kaljulaidile.