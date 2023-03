Zelenskõi: Ukraina on alati olnud Euroopa ja Vene pommid ei muuda seda

Zelenskõi ütles Kariņšile muu hulgas, et Ukraina on alati olnud Euroopa ja Venemaa pommid ei muuda objektiivset tegelikkust, mida ukrainlased kaitsevad.

«Kohtusin täna Kiievis Läti peaministriga. Tänasin meie riigi toetamise uue kaitsepaketi eest ja põhimõttelise toetuse eest kõigil tasanditel – relvadest poliitikani ja Venemaa-vastastest sanktsioonidest õigusküsimusteni. Töötame pidevalt selle nimel, et edeneksid meie välispoliitika kaks suunda - Euroopa ja Euro-Atlandi. Teeme tööd kõigi partneritega, ametnike ja avaliku elu tegelastega, poliitikute ja kõigi teiste kogukondadega, kellel on mõju,» ütles president õhtuses videosõnumis.

Zelenskõi tõi välja, et arutas Läti peaministriga Ukraina selle aasta väljavaateid teel Euroopa Liitu ja NATO-sse.

«Ukraina on alati olnud Euroopa. Ukraina jääb alati Euroopaks. Venemaa pommid ei muuda objektiivset reaalsust. Reaalsust, mida ukrainlased kaitsevad. Tänan kõiki, kes võitlevad praegu Marinka lähedal, Bahmuti lähedal, Avdijivka lähedal, Luhanski oblastis või eesliinil lõunas. Aitäh kõigile, kes õpetavad Venemaale, et vastutus kurja eest on vältimatu,» rääkis president.