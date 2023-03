Vene sissetungijad vastutavad Zelenskõi sõnul iga hävitatud elu eest

«Aasta tagasi sooritasid Vene sõjaväelased selle sõja ühe kõige hullema kuriteo. Vene pommid hävitasid Mariupolis teatri. Hoone, mida kasutati varjendina. Seal oli naisi lastega, rasedaid, vanureid. Tsiviilobjekt, mille okupant tahtlikult hävitas. Me ei tea ikka veel täpset hukkunute arvu. Sajad inimesed? Tuhat? Hoone kõrval olevad sildid »Lapsed« näitasid selgelt, kes olid Venemaa sihtmärgiks. Ja see oli vaid üks paljudest sellistest sõjaroimadest. Kurjuse riik vastutab iga Ukrainas hävitatud elu eest,» ütles riigipea.

President meenutas, et eelmise aasta märtsi keskel oli okupant veel riigi põhjaosas ja mitmel pool Harkivi oblastis ning lõunas olid vaenlasel hoopis teised positsioonid.

«Kuid juba siis hakkasime neid nende kuritegude eest vastutusele võtma. Tuleb päev ja me vabastame Mariupoli. Kogu meie lõuna. Kogu meie idaosa. Nii nagu me vabastasime oma teised linnad. Tuleb päev ja luuakse tribunal, mis tagastab õigluse meie rahvale. Tribunal, mis karistab seda agressorit samamoodi nagu karistati mineviku agressoreid. Tuleb päev, mil kõik ukrainlaste vastu suunatud sõjakuritegude toimepanijad on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu saalides ja siseriiklikes kohtutes,» rõhutas Zelenskõi.