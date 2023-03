Reinsalu: on moraalselt mõeldamatu, et Lääne liidrid suhtlevad tagaotsitava Putiniga

«Tänane rahvusvahelise kriminaalkohtu otsus on suur samm, mis näitab rahvusvahelise kogukonna valmisolekut mõista kohut nende üle, kes on toime pannud raskeid kuritegusid. Venemaa kontrolli all olnud ja olevatel aladel on toime pandud arvukalt ränki kuritegusid – massilised kohtuvälised tapmised, vahistamised, röövimised, piinamised ja vägistamised. Venemaale on sunniviisiliselt viidud ja ebaseaduslikult lapsendatud tuhandeid Ukraina lapsi,» märkis ta.

«Vahistamismääruse väljaandmine tähendab, et rahvusvaheline kriminaalkohus on andnud välja käsu Putin ja Lvova-Belova vahistada ning Haagi kohtu ette toimetada. Samas tähendab see eelkõige kõigile rahvusvahelise kriminaalkohtu osalisriikidele kohustust, et kui Putin või Lvova-Belova peaks nende riigis maanduma, tuleb ta kinni võtta ja kriminaalkohtule välja anda,» selgitas Reinsalu.

«Verised käed ei ole ainult sõjaväelastel, kes on sandistanud või võtnud elusid ukrainlastelt, vaid ka Kremli juhtkonnal, eesotsas Putiniga. Selle uudise järel on moraalselt mõeldamatu, et Lääne liidrid suhtlevad isiklikult Putini kui tagaotsitavaga,» tõdes ta.