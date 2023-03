Vladimir Putinit jätab rahvusvaheline vahistamismäärus ilmselt külmaks, aga lumepalli paneb see veerema küll

Kõnealune määrus tähendab palju, kuid muidugi ei mõjuta see Lotmani sõnul Venemaad ja ebaseaduslikku sõda Ukrainas. Sama meelt on Venemaa asjatundja ja politoloog Karmo Tüür.

«Seda sõda peetakse Venemaa tahte ja soovi kohaselt. Küll aga mõne aja pärast võib see [otsus] panna lumepalli veerema selle koha pealt, et teised [Ukrainat ja seal toimuvat sõda puudutavad] otsused võivad tulema hakata palju kiiremini,» oli Tüür üheselt kindel. «Muu hulgas ka sellised, mis võivad muuta selle sõja pidamist pikemas plaanis. Näiteks relvastuse andmise küsimused, mille puhul on lääneriikides siiani kõhklusi.» Üks selliseid on hävitajate ümber käinud tulutud arutelud. «Oletan, et see ei jää viimaseks,» mainis Tüür.