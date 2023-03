Hooldekodust lahkunud 60-aastane Nikolai leiti üles

«Nikolai on leitud,» teatas Põhja prefektuur. «Nimelt oli üks tallinlane märganud kadunud mehe otsimisteadet ning märkas talle sarnanevat meest Tallinnas ühes kaupluses. Ta andis tähelepanekust politseile teada ning korrakaitsjad tuvastasid, et tegu ongi otsitava mehega. Nikolaiga on kõik korras ning ta viiakse tagasi hooldekodusse.»