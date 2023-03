Petitsioon koerte ketis pidamise vastu on kogunud pea 10 000 allkirja

«Koerad on karjaloomad ega ole loodud elama inimestest ja teistest loomadest eraldatult,» põhjendab selts seadusemuudatuse vajalikkust. «Meie neljajalgsetel sõpradele on loomuomane olla nii-öelda seltskonnas ja toimetada meiega koos. Üksindus tekitab koeral tugevat stressi, mis omakorda põhjustab erinevad tervisehädasid ja käitumisprobleeme. Stressi tekitab koeral ka alaliselt ketis pidamine. Ketis pidamine ei võimalda koerale liigiomast käitumist, piirab liigselt liikumisvõimalust ja vähendab looma turvatunnet, kuna tal puudub ülevaade territooriumil toimuvast. Samuti ei ole kinni aheldatud koeral võimalik ohu eest põgeneda ega ennast kaitsta näiteks metsloomade eest.»

ELS lisab, et koerte alaline ketis pidamine on keelatud Rootsis, Norras, Maltal, Taanis, Austrias, Horvaatias, Ungaris, Belgias, Kreekas, Slovakkias ja mõnedes Hispaania piirkondades. Koerte pidamine üksinduses on keelatud Soomes.