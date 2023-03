Helen Sildnale tuli ministeeriumi hoiatus üllatusena: oleksin dokumendid mõistagi saatnud

Kultuuriministeerium on üritanud sügisest saati teha auditit Tallinn Music Weeki korraldavas ettevõttes Shiftworks OÜ, et saada selgust ettevõttele kolme aasta jooksul üle miljoni euro antud toetusraha kohta. Nüüd on antud viimane hoiatus: kui Shiftworks OÜ juht Helen Sildna koostööd ei tee, siis hakkab riik toetust tagasi nõudma. Helen Sildna rääkis Postimehele, et ministeeriumiga kohtumisel olid hoopis teistsugused sõnumid.