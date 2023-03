Itaalia võimud: väited Wagneri rühmituse rakukesest Eestis ei vasta tõele

Itaalia ajaleht Il Foglio avaldas kolmapäeval loo, kus väideti luureraportile tuginedes, et Wagneri grupil on Euroopas vähemalt kaks rakukest: üks Balkanil Serbias ning Albaanias, teine aga Eestis. Väidetavalt olla Wagneril nn võitlusvalmis paarkümmend sõdurit, kes on võimelised Euroopas operatsioone läbi viima.