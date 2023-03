Reinsalu lubas Moldova kolleegile Eesti abi Venemaa hübriidrünnakute vastu

«Eesti on näinud Venemaa korduvaid katseid destabiliseerida Moldova Vabariiki ja nõrgestada riigi demokraatlikke institutsioone. Me jälgime Moldovas toimuvat tähelepanelikult ning suhtume nendesse arengutesse täie tõsidusega,» lisas Reinsalu.

Eesti jätkab Moldova toetamist erinevate arengukoostöö projektide kaudu nii kahepoolselt kui ka Euroopa rahutagamisrahastu abimeetmega, mille rakendajaks on valitud Eesti asutused. Moldova on olnud üks Eesti arengukoostöö prioriteetsetest sihtriikidest alates 2006. aastast ja Eesti kogupanus on olnud üle 10 miljoni euro. Sel aastal on arengukoostöö eelarve 440 000 eurot ja esimene prioriteet on toetada Moldovat EL-iga ühinemisega seotud tegevustes.