LAURI MÄLKSOO ⟩ Vladimir Putinile tõi vahistamismääruse avalik praalimine sõjakuritegudega

Kuigi Venemaal on pärast Ukrainale kallale tungimist piisavalt kandidaate, kelle võiks anda sõjakuritegude eest rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) kätte, andis organisatsioon esimesena välja määruse president Vladimir Putini ja lasteombudsman Maria Lvova-Belova vahistamiseks. Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professori Lauri Mälksoo sõnul on valik seotud ilmselt sellega, et mõlemad on toimepandud kuritegudega avalikult uhkustanud.