Põhja-Korea liider juhtis tuumavasturünnakut kujutavaid õppusi

See oli neljas jõudemonstratsioon Pyongyangist nädala jooksul ning tuli ajal, mil Lõuna-Korea ja USA jätkasid ühisõppusi. Põhja-Korea peab kõiki selliseid õppusi sissetungi proovideks ja on korduvalt hoiatanud, et võtab vastuseks kasutusele karmid meetmed.