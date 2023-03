President Karis: suhtumine oma kultuuri teeb riigist riigi

Riigipea sõnul vajab Eesti samuti laiemalt selge sõna ja avara ühiskondliku pilguga eestkõnelejaid kogu kultuurivaldkonnas. «Et meie mõtteruumis ei domineeriks ainult majanduslik mõtlemine, pragmaatika ja poliitika, vaid ka vaimsed vajadused, inimlikud sihid ja sügavam mõte,» ütles president Karis Eesti Kunstnike Liidu 101. aastapäeval peetud kõnes.

President Karis loetles kõnes, mis on kunstielus hästi: «Meil on ühtehoidev kunstipere; on niivõrd palju oma- ja erinäolisi põnevaid loojaid; Eesti Kunstiakadeemia uus hoone on andnud kogu valdkonnale uue hingamise ja keskpunkti; on palju aktiivseid ja andekaid noori, kes tahavad kunsti õppida ja sellega oma elu siduda ja kellele EKA annab eluks kaasa suurepärase tutvusringkonna, tsunftisisese inimvõrgustiku; meie kunstnikud on kohal rahvusvahelistel suursündmustel ja residentuurides; toimub üha laiem koostöö eri valdkondade vahel alates kujutavast- ja tarbekunstist kuni arhitektuuri ja etenduskunstideni välja.»

Riigipea tõi veel välja, et kunstnikupalk on muutunud ühiskonnas loomulikuks nähtuseks ja ka pelgalt oma loomingust elatuvaid loojaid on pisitasa juurde tulnud. «Ja kunsti hindavaid ja toetavaid ettevõtjaid lisandub vaikselt koos kunsti soetavate eraisikutega. Avalikku ruumi on jõudnud palju niinimetatud protsendikunsti,» märkis president Karis ja lisas, et ka kuraatorite tööd on üha enam väärtustama hakatud. Seda kõike kroonib lojaalne ja arvestatav kunstipublik, kes pärast koroonapandeemiat järk-järgult tee galeriidesse ja näitustele tagasi leiab.