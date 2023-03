EKRE võitleb koos venemeelsetega e-valimiste vastu

«Terved ja mõistusega mõtlejad peavad ühinema, et võidelda koos seaduserikkumise ning meie häälte röövimise vastu,» juhatas Ivanov video sisse.

Ekrelasest senine riigikogu liige Kalle Grünthal, kes Jaak Madisoni asendusliikmena tõenäoliselt naaseb ka seekord parlamenti, rõhutas, et kuigi tegu on erinevate põhimõtetega erakondadega, siis e-valimiste küsimuses on nad ühes paadis.

Ivanov leiab, et nad on Grünthaliga ette võtnud eluohtliku missiooni ning Grünthal lisab omalt poolt, et kuskil tagatubades on vastu võetud otsus hoida kõik erakonnad peale Reformierakonna võimust eemal.

Ivanov ja Grünthal rääkisid seejärel, kuidas plaanivad minna riigikohtusse. «Me lindistasime valimiskomisjoni koosolekut. Pärast Kalle esinemist oli komisjonil vaid üks küsimus: kas teil on faktilised tõendid?,» meenutas Ivanov.

Pole midagi teha, keegi peab tõe ja rahva poolel seisma. Me kõik elame üks kord ja elu tuleb elada selliselt, et poleks hiljem häbi asjatult elatud aastate pärast. Kalle Grünthal

Komisjoni koosolekut filmisid nad seetõttu, et protokollid olid Ivanovi-Grünthali sõnul puudulikud ning sisulisi argumente seal välja ei toodud.

«Ma jälgisin protsessi, kuidas me paneme oma sedelid kastidesse. Panin tähele, et valimiskomisjon ei tee kõike õigesti. Pöördusin valimiskomisjoni poole ja sealt sain ma õiguse,» jätkas Grünthal.

Ta rääkis ka elektroonilise hääletamisega seotud anomaaliast. «Mind aitasid väga head spetsialistid, kuna mu enda teadmised IT-valdkonnas ei ole eriti head. Nad leidsid asju, mida ei tohi teha. Näiteks Paides oli nõudmine, et kõik arvutid oleksid öösel avatud, et öösel tehtaks update. Mu spetsialistid ütlesid, et kui teha update, siis võib see terve programmi ära kahjustada.»

Samuti juhtis tandem tähelepanu, et valimisseaduses on kirjas, et valima peab ise. Paberhääletamisel valimiskomisjon seda ka kontrollib, kuid elektroonilisel valimisel pole võimalik veenduda, et dokument ja nägu lähevad kokku.