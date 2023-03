Euroopa Liit saadab Ukrainasse miljon ühikut suurtükimoona

Briti väljaanne The Guardian kirjutab oma Ukraina sõjablogis, et Euroopa Liit on otsustanud saata Ukrainasse miljon ühikut suurtüki laskemoona. Eesti kaitseminister Hanno Pevkur kinnitas seda välisajakirjanikele.



«Me jõudsime poliitilise konsensuseni, et saata Ukrainasse miljon ühikut 155-millimeetrise kaliibriga suurtükimoona,» vahendas Guardian Pevkuri sõnu.



Ta lisas, et laskemoon saadetakse aasta jooksul ning ehkki palju detaile vajab veel lahendamist, on tähtis, et läbirääkimised jõuaksid lõpule. «See näitab mulle üht: kui on tahe, on ka lahendus,» sõnas Pevkur.



Kaitseministeeriumist kinnitati Postimehele, et kokkuleppele laskemoona saatmises on jõutud. «Selle ametlik kinnitus toimub praegu alanud välis- ja kaitseministrite kohtumisel, uudist on oodata selle kohtumise järel veel täna õhtul,» vastas kaitseministeeriumi pressiesindaja.