Signaal Moskvale? USA õhuvägi näitab Baltikumi kohal jõudu

Kella viie ajal oli lennukaardil Flightradar24 näha Läti kohal nelja USA õhuvägede helikopterit. Neist üks, Blackhawk-tüüpi kopter lendas veidi aega ringi Tartu ümbruses ning siis suundus Lätti. Riia lähistel on tükk aega õhus viibinud üks USA õhuvägede Chinook-tüüpi kopter. Tema lähistel on veel kaks Blackhawki, millest üks mõeldud sõjaväe meditsiinilisteks lendudeks. Blackhawk on USA õhuvägede kasutuses mitmetes erinevates rollides.