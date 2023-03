FOTOD ⟩ Haapsalus sattus vingugaasimürgituse tõttu haiglasse kuus inimest

Suitsusukelduslüli sisenes hoonesse, et ruumid üle kontrollida ning leida mürgistuse tekkepõhjus. Selgus, et mingil põhjusel oli hoone ventilatsioonisüsteem ennast välja lülitanud. Kuna seal sõideti tõstukite ja traktoritega, ei väljunud heitgaasid enam ruumidest, mistõttu said inimesed mürgistuse.

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektori Raido Metsa sõnul näitab see sündmus, kui oluline on tootmisruumides, kus töötavad heitgaase eraldavad masinad, tagada õhuvahetus. «Erilist rõhku tuleb pöörata ventilatsioonisüsteemide hooldusele, et tagada nende töökindlus,» sõnas Mets. Vajadusel tuleb ruumidesse paigaldada vingugaasiandurid või mõni muu süsteem, mis annaks inimestele ohust märku, sest vingugaas on lõhnatu, maitsetu ja värvitu gaas.