FOTOD ⟩ Endine kantsler Marika Priske läheb MTÜ Slava Ukrainile appi

Ukrainasse on viidud üle 100 erineva sõiduki, millest enamus on meditsiinilise evakuatsiooni funktsiooniga. Projekti «1000 kangelast lumes» raames varustati Ukraina kaitseväelasi enam kui 2000 talveriiete komplektiga. Projekti «Lootuse jõulud» raames on Ida-Ukraina tsiviilelanikkonnale jaotatud üle 18 000 abipaki. Ukrainasse on saadetud üle 160 drooni. Käimas on veel mitmed väiksemad ja suuremad projektid. Eestis on tehtud koostööd väga paljude erinevate organisatsioonidega ja Ukrainas on MTÜ-le tekkinud kümneid koostööpartnereid.