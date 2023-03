Marika Priske hakkab MTÜ Slava Ukraini heaks tööle

Slava Ukraini uus juhatuse liige Marika Priske töötas 2021. aasta augustini üle 20 aasta majandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi kantslerina. Enne seda panganduses tegutsenud Priske tuleb oma suurte kogemustega ühingu igapäevases juhtimises appi Johanna-Maria Lehtmele, kes on seni Slava Ukrainit juhtinud sisuliselt üksinda. Priske sõnas, et kui ootamatu pakkumine tuli, mõtles ta, et temast oleks ilus see panus anda ning ajaliselt on tal seda muude tööde kõrvalt ka võimalik teha. Esialgu töötab Priske Slava Ukraini juures kuu aega.