Kitsikus ajab omavalitsusi kogukonda kuulamata koole sulgema

Kuna haridusele kulub keskmise maaomavalitsuse eelarvest pool või rohkemgi, on omavalitsejatel kiusatus lüüa kärpekäärid just koolivõrku. Otsustamist tõukab tagant haridus- ja teadusministeeriumi poliitika: ametnikud utsitavad koolivõrku optimeerima ja on valmis otsuste eest ka premeerima. Toetusi on lubatud koolipidajatele, kes alla saja õpilasega gümnaasiumi sulgevad.