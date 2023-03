Zelenskõi tänas ELi suurtükimürskude tarnimise kokkuleppe eest

«Meie Euroopa partnerid leppisid kokku ühises plaanis, et kiirendada meie suurtükiväele mürskude tarnimist. Selle otsuse kaaluks on 2 miljardit eurot. Kavas on kiireloomulised tarned ja laskemoona tootmine. See on tähtis strateegiline samm. Midagi, mis lisab kindlustunnet meie ühtsusesse ja liikumisele võidu suunas terroririigi üle,» ütles president.