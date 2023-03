Mürgistusennetusnädal: enim taimemürgistusi juhtub väikeste lastega

Mürgistusteabekeskus soovitab enne loodusesse minemist lapsega kokku leppida, et taimi ja marju ei tohi suhu pista enne, kui on eelnevalt küsinud, kas see on söödav. Toataimedki tasub asetada väikelaste haardeulatusest väljapoole, vältimaks õnnetusi.

Suhu sattunud lumi-, märtsikellukese, sinilille või siniliilia taimeosad võivad tekitada limaskesta ärritust. Väga ettevaatlik peab olema ülase ja piibelehega ning kevadel tärkav sügislill on suisa eluohtlikult mürgine. Samuti tasub kevadlilledest kimpu tehes meeles pidada, et lillede mahl võib ärritada nahka ja silmi ning põhjustada allergilist löövet.

Enamasti ei tekita mõne õie, marja või lehe maitsmine ägedat mürgistust, kuid on ohtlikke erandeid. «Kui laps läheb aeda või parki mängima, siis tuleb talle eelnevalt selgitada, et taimi ja marju ei tohi suhu pista enne, kui on vanemate käest küsitud, kas need on söödavad,» pani Mare Oder lastevanematele südamele.