Rootsi kuningas ja kuninganna tulevad mais Eestisse riigivisiidile

Rootsi kuningapaari riigivisiit kinnitab Eesti ja Rootsi lähedasi sõprussuhteid, seda enam, et see toimub tänavu, mil Rootsi kuningas Carl 16. Gustaf tähistab oma trooniloleku 50. aastat. Riigivisiidi keskmes on julgeoleku- ja kaitsekoostöö tugevdamine, majandussidemete tihendamine, rohe- ja digipöörde võimalused ning koostöö energeetikas, teaduses ja innovatsioonis.