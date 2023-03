Lea Danilson-Järg PPA peadirektori kahtlustusest: Eestis kehtib süütuse presumptsioon

Justiitsminister Lea Danilson-Järg sõnas Postimehele, et kui kahtlustus leiab tõendamist, on tegemist äärmiselt kahetsusväärse ja uskumatu juhtumiga. «Juhul kui kõik see leiab ka tõendamist, siis on tõesti tegu pretsedenditu juhtumiga, mis on väga kahetusväärne, sest politsei- ja piirivalveamet ise peaks seisma hea selle eest, et seadust täidetakse,» ütles ta.