Kahtlustuse saanud Heldnat on seostatud maffiaprotsessiga

Heldna sõnas siis, et kuigi ta on Kesneriga kokku puutunud, pole tema ja mitmesse kriminaalasjasse segatud Kesneri vahel olnud konsultatsioone, vaid et ta pidi kaitsepolitseinikuna suhtlema erinevate inimestega. Mingist skeemist Heldna enda sõnul kuulnud polnud.

Heldna esitas siis ka prokuratuurile kuriteokaebuse, milles väitis, et toonase rahandusministri Martin Helme nõunik Kersti Kracht koos endise rahaepesu-uurija Aivar Orukasega on teda laimanud. Orukask rääkis väidetavalt lugusid, et Heldna on rahapesuga seotud. Heldna märkis, et tema kohta käiv laim on hakanud takistama tema teenistusalast eneseteostust.