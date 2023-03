Martin Helme: kui keegi saab pikalt sigatseda, siis on tal pea kohal süvariigi katus

«Ikka ja jälle tuleb tõdeda, et meil oli jälle õigus, mis sest, et saime hullu moodi tuld ja tõrva kõigist torudest! 2019. aasta augustis, veidi vähem kui pool aastat valitsuses siseministri portfelli hoidmise järel püüdsime vabastada ametist Elmar Vaherit,» kirjutas Helme.

«Selle asemel, et küsida, mis siis probleem on, tormasid kõik Püha Elmarit kaitsma. Vahetult enne ministrikohalt tagasiastumist oli Mart Helmel tehtud ära kõik vajalikud ettevalmistused Vaheri ametist kõrvaldamiseks, distsiplinaaruurimiseks ühe väga halvasti lõhnava hanke pärast. Aga no siis tuli kuidagi väga hea ajastusega ei-tea-kust maailma suurim skandaal teemal homod-jooksku-Rootsis ja Mardil viskas üle ning ta andis ameti üle erakonnakaaslasele, kes pani protsessi kahjuks kohe jää peale,» meenutas Helme.

Helme jätkas, et juulis 2020 lahkus ootamatult ametist maksuameti juht Valdur Laid. «Lahkus pärast ühte väga pingelist koosolekut minu kui ministriga, kus ma ütlesin talle, et ma ei kiida heaks tema otsust võtta tööle Eerik Heldna. Mul oli piisavalt palju negatiivset taustainfot Heldna kohta, et olla kategooriliselt vastu tema saamisele maksuametis kõrgele kohale. Ma mõistan, et asutuse juht valib oma inimesed ise, aga sellisel juhul võib minister valida oma asutuste juhid ka ise...» kirjutas ta.

EKRE esimehe hinnangul kipub Eestis nii olema, et kui keegi saab varastada, seadust rikkuda või lihtsalt sigatseda karistamatult pikka aega, siis on tal kindlalt pea kohal süvariigi katus. Helme sõnul kehtib see nii pedofiilsete riigikogu saadikute, kriminaalses joobes tabatud endiste eurosaadikute, Ida-Viru munitsipaalkorruptantide kui ka hangetega raha kantivate ametnike või tuimalt seadusi eiravate poliitikute kohta.