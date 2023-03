Täna sai kahtlustuse PPA peadirektor Elmar Vaher. See on pretsedenditu juhtum. Mida teie selle juhtumi kohta arvate ja kas see tuli teile üllatusena?



Peaministrit informeeritakse alati sellistest asjadest ja selles mõttes ei tulnud üllatusena, aga see on väga kahetsusväärne juhtum. Meil on õigusriik, meil on võimude lahusus ja institutsioonid, kes selliseid asju uurivad, tegelevad sellega.