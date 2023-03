Perevägivalla spetsialistid: Eestis jäävad perevägivalla ohvrid kaitse ja abita

Eesti on perevägivalla osas Euroopa vaieldamatu esinumber ning perevägivalla spetsialistid näevad vägivalla juhtumeid lähemalt kui avalikkus. Eesti Avatud Ühiskonna Instituut uuris 145 spetsialisti (advokaadid, prokurörid, kohtunikud, ohvriabitöötajad, sotsiaaltöötajad, naiste tugikeskuste töötajad, perearstid, naistearstid, ämmaemandad jt) hinnanguid Eesti riigi suutlikkusele perevägivalda ohjeldada.

Spetsialistide ootus nr.1 on efektiivne ja asjakohane seadusandlus, mis peaks perevägivalla juhtumitele lähenema arvesse võttes selle kuriteoliigi spetsiifikat, kaitsma ohvreid taasohvristamise eest ja julgustama neid abi otsima. Ilma sellise seaduseta on põhjust arvata, et meie esikoht Euroopa tipus jääb püsima, sest oleme üks väheseid Euroopa riike, kus efektiivset ja asjakohast seadusandlust (perevägivalla seadus) pole.

Spetsialistide ootus nr.2 on lõpetada vägivallas elava pere kooshoidmine lepitamiste ja nõustamistega. Taoline praktika pole aidanud vägivalda ohjeldada üheski Euroopa riigis. Küll aga on andnud häid tulemusi ohvrite kohene kaitse ja toetus vägivaldsest sõltuvussuhtest väljumiseks ja iseseisvaks toimetulekuks.

Spetsialistide ootus nr.3 on ohvriabisüsteem, kus pakutakse abi ja kaitset vägivaldsest suhtest väljumiseks ning kuhu julgevad pöörduda kõik vägivalla ohvrid, olles kindlad, et neid ei jäeta väärkohtleja meelevalda.